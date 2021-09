Ironia sui tabaccai agnonesi: «Entrate, in caso di vincita non scappo…»

La satira prende spunto anche dalla cronaca e i social rendono tutto più semplice. E’ diventata infatti virale la foto di un noto tabaccaio di Agnone che, come in un fumetto, promette: «Entrate, in caso di vincita non scappo…». Sono le parole messe in bocca a Angelo Pallotto, che per gli agnonesi è la personificazione del tabaccaio. E il riferimento satirico è alla ormai ben nota vicenda di cronaca che ha visto protagonista un suo collega tabaccaio, tale Gaetano Scutellaro, il 57enne sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli perché ritenuto responsabile del furto pluriaggravato di un biglietto “gratta e vinci” vincente da mezzo milione di euro, sottratto, secondo la ricostruzione degli investigatori, ad una 69enne napoletana lo scorso 2 settembre, in una tabaccheria di via Materdei a Napoli. Sempre Scutellaro è accusato di un tentativo di estorsione ai danni della stessa vincitrice. Gli investigatori hanno accertato che Scutellaro, dopo la sottrazione del tagliando vincente, si è rifugiato a Latina dove ha depositato il biglietto vincente in una banca, aprendo un conto corrente bancario a suo nome sul quale far confluire la consistente vincita. A confermare la circostanza è stato lo stesso istituto bancario che ha provveduto a bloccare l’operatività del conto in attesa del provvedimento di sequestro del tagliando vincente da parte dell’autorità giudiziaria. Mentre la cronaca giudiziaria va avanti, Agnone può stare tranquilla: Angeluccio non fuggirà con i biglietti vincenti. Parola di tabaccaio.

Caterina d’Alba