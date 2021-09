Dissesto idrogeologico, un milione di euro a Carovilli per caserma e ferrovia

Quasi un milione di euro da investire in progetti di messa in sicurezza del territorio. È questo l’importo che è stato assegnato al Comune di Carovilli, in Alto Molise, per il 2021. Ne danno notizia dagli uffici comunali che dovranno gestire, insieme all’organo politico, i finanziamenti per la realizzazione dei progetti indicati dai relativi bandi. «I progetti interesseranno interventi per sanare la situazione alluvionale retrostante la caserma dei Carabinieri, la zona della ferrovia e il canale che va dalla stazione al fiume». Operazioni di prevenzione del dissesto idrogeologico, dunque, che interesseranno anche la locale stazione Carabinieri, o meglio le sue pertinenze. «Stiamo lavorando per rendere il nostro paese più bello e più sicuro» chiudono dal Comune.

