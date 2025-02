Istituto Alfano-Perrotta,  a scuola un laboratorio di legalità con l’Arma dei Carabinieri

Un incontro formativo nell’ambito del progetto di educazione alla legalità si è tenuto nella mattina gioved 6 febbraio dalle ore 9 alle ore 11 presso l’Aula Magna del liceo classico in via Asia, con le classi prime del Liceo Scientifico e del Liceo Classico. Ospiti e relatori i militari dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati dal Comandante della Compagnia di Termoli, il Maggiore Alessandro Vergine, che ha svolto un intervento su bullismo e cyberbullismo, prevaricazioni di gruppo e rischi nell’uso dei social. I militari hanno messo a disposizione dei ragazzi le esperienze di una professione svolta tra la gente e si sono posti come loro “interlocutori privilegiati” per risolvere i problemi di ogni giorno.

L’educazione alla legalità vede da sempre impegnato il nostro liceo a fianco dei militari dell’Arma dei Carabinieri ed è una delle grandi priorità della scuola. Con pazienza e tenacia occorre camminare con i giovani sulla strada della conoscenza, collaborando con tutti i soggetti che condividono questo obiettivo.

Un grazie e un plauso da parte dell’uditorio attento dei ragazzi dell’Alfano-Perrotta al comandante Alessandro Vergine per la sua disponibilità, e dalla dirigente Concetta Rita Niro agli insegnanti referenti del progetto.