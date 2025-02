Ultim’ora/ Dodici medici in pensione tornano in corsia: la sfida dell’ospedale di Agnone contro la desertificazione sanitaria

Una svolta significativa per l’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone: questa mattina dodici medici hanno firmato un nuovo contratto con l’Asrem per fronteggiare la cronica carenza di personale che affligge la struttura. La cerimonia di firma si è svolta presso la sala biblioteca dell’ospedale di area particolarmente disagiata.

Il gruppo di professionisti, molti dei quali già in pensione, comprende specialisti di diverse aree: Giuseppe De Bartolomeo, Domenico Bonofiglio e Italo Marinelli per il reparto di Medicina; Antonio Cerimele, Armando Falasca, Lucio Pastore ed Enrico Caranci per il Pronto Soccorso; Franco Paolantonio per l’Anestesia; mentre Daniele Cerimele, Luigino Falsca, Piero Pescetelli e Giuseppe Paolantonio copriranno gli ambulatori di Ortopedia, Cardiologia e Ginecologia.

All’importante incontro hanno presenziato le massime autorità regionali e sanitarie, tra cui il presidente della Regione Francesco Roberti, il vice presidente Andrea Di Lucente, il consigliere con delega alle Politiche sanitarie Roberto Di Pardo, il direttore di Asrem Giovanni Di Santo e il direttore sanitario Bruno Carabellese.

I medici, che percepiranno un compenso di circa 80 euro lordi all’ora, inizieranno il servizio nei prossimi giorni, in concomitanza con l’attivazione della TAC con mezzo di contrasto. Il presidente Roberti ha espresso profonda gratitudine verso questi professionisti, sottolineando l’importanza del loro contributo per un territorio caratterizzato da una popolazione prevalentemente anziana e che serve anche zone del vicino Abruzzo.

Significativi sviluppi sono stati annunciati anche dal direttore generale dell’Asrem Di Santo, che ha confermato l’arrivo di nuove apparecchiature grazie ai fondi PNRR e la prossima attivazione della casa di comunità, seguendo il modello già realizzato a Venafro.

Tra i progetti futuri, particolare rilevanza assume l’iniziativa dell’assessore Di Lucente, che ha programmato un incontro presso l’ospedale Pascale di Napoli con l’oncologo di origini molisane Franco Ionna, finalizzato a stabilire una possibile collaborazione. Inoltre, sono in corso i lavori per la riapertura delle sale operatorie per interventi in day surgery.