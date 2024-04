Istruttore amministrativo a tempo indeterminato, oggi le prove scritte a Belmonte del Sannio

Si terranno oggi, a Belmonte del Sannio, dopo un primo rinvio che ha prodotto più di qualche malumore, la prova preselettiva e la prima prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale, impiego da 27 ore settimanali. In realtà la prova era stata prevista in precedenza, ma a causa di un sopraggiunto impedimento di uno dei componenti della commissione esaminatrice è stata rinviata a oggi, 4 aprile, con inizio alle ore 11, presso la sede dell’edificio comunale pluriuso, in via Milite Ignoto 24 M.

Si tratta, dunque, della prova preselettiva, quella prevista al mattino, cui seguirà un’altra in rapida successione, nel primo pomeriggio. «La prima prova scritta si svolgerà, presso la sede indicata, lo stesso giorno, 4 aprile 2024, con inizio alle ore 15. – comunicano infatti dal Municipio di Belmonte – La data della seconda prova scritta verrà comunicata successivamente. I partecipanti sono tenuti a prendere visione di eventuali successivi atti pubblicati dall’amministrazione in merito alle prove e, pertanto, non seguirà diversa o ulteriore comunicazione».