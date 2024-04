Carabinieri: il generale De Vita comandante “Ogaden” in visita a Pietrabbondante

Questa mattina il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, il generale di corpo d’armata Antonio DE VITA, è giunto ad Isernia per visitare il Comando Provinciale dei Carabinieri e dimostrare la sua vicinanza a tutti i Carabinieri che svolgono servizio sul territorio pentro.

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio DE VITA è al vertice di uno dei cinque Comandi Interregionali dell’Arma dei Carabinieri, l’Ogaden, con sede a Napoli, ed ha l’alta direzione, il controllo e il coordinamento delle Legioni dipendenti, comprendenti il territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia.

Presso la caserma di Viale 3 marzo 1970, l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Maresca, che, insieme agli Ufficiali dipendenti, gli Ufficiali dei Carabinieri Forestali, i rappresentanti dei Comandi territoriali e specialistici dell’Arma, delle organizzazioni sindacali, della Rappresentanza militare e del personale in congedo delle sezioni A.N.C. e A.N.For., ha illustrato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché le molteplici attività svolte sul territorio della provincia.

Il Generale ha rivolto a tutti espressioni di apprezzamento e un sincero ringraziamento per il proficuo lavoro effettuato, per quello in corso di svolgimento e per tutto quello in addivenire, nella certezza che proseguirà con la stessa dedizione e i medesimi risultati.

Il Comandante, accompagnato dal Colonello Maresca, ha incontrato il Prefetto di Isernia, la D.ssa Franca Tancredi, e il Procuratore della Repubblica, Dr. Carlo Fucci.

Prima di rientrare a Napoli, la visita è proseguita verso la Stazione Carabinieri di Pietrabbondante, dove il Comandante Interregionale ha potuto ammirare il Teatro sannitico accolto dal Sindaco Antonio Di Pasquo. L’Ufficiale Generale, colpito da tale complesso storico e dall’accoglienza dedicategli, ha ringraziato, tramite il Sindaco, l’intera popolazione per la continua vicinanza all’Arma.