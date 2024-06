Italea Abruzzo: in viaggio a Toronto per il chin picnic “TASTE OF LITTLE ITALY”

Nel contesto dell’Anno delle radici italiane nel mondo, dedicato all’accoglienza degli italo discendenti nei territori d’origine, ITALEA – il programma di promozione del turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025 – annuncia con entusiasmo la partecipazione di ITALEA ABRUZZO alla cinquantottesima edizione del CHIN PICNIC “TASTE OF LITTLE ITALY”. Questo prestigioso evento si terrà a Toronto (Canada) dal 14 al 16 giugno ed è organizzato da Chin Radio/TV International.

Il viaggio di ITALEA ABRUZZO, insieme alle Regioni Basilicata, Lazio, Molise e ai gruppi ITALEA di Calabria, Friuli, Lazio e Molise, è stato promosso per rinsaldare i legami con gli italo discendenti e per sviluppare sinergie con i tour operator canadesi, con l’obiettivo di potenziare il turismo delle radici.

Il gruppo ITALEA ABRUZZO ha organizzato una serie di eventi per promuovere il ricco patrimonio culturale e tradizionale della regione Abruzzo:

1. sabato 15 giugno:

· ore 11:00 (ora italiana): diretta streaming sulle tradizioni popolari abruzzesi con un’esibizione di musica live del giovane prodigio dell’organetto e del saltarello abruzzese.

· A seguire: laboratorio artigianale per la costruzione dell’organetto abruzzese “lu Ddù botte”.

2. domenica 16 giugno:

· dalle ore 8:00 alle ore 10:00 (ora italiana): diretta streaming dello show cooking “La Pasta alla chitarra e gli Gnocchetti abruzzesi” a cura di Dora Ettorre, Victoria Marinari e Ulderica Vertolli.

Cos’è ITALEA e ITALEA ABRUZZO

ITALEA è un programma nazionale volto a promuovere il turismo delle radici, facilitando il ritorno degli italodiscendenti nei loro territori d’origine. Attraverso iniziative culturali, eventi e collaborazioni internazionali, ITALEA mira a rafforzare il legame tra le comunità italiane all’estero e le loro radici storiche e culturali in Italia. Il sito italea.com supporta i partecipanti in ogni fase del percorso, dalle ricerche genealogiche all’organizzazione di esperienze personalizzate.

ITALEA ABRUZZO è la sezione regionale di ITALEA che si dedica alla valorizzazione e promozione della regione Abruzzo, mettendo in luce le sue tradizioni, la cultura, la cucina e il patrimonio naturale. Il gruppo ITALEA ABRUZZO opera attivamente per creare connessioni significative tra gli abruzzesi nel mondo e la loro terra d’origine.

L’evento CHIN PICNIC offre un’opportunità unica per condividere e celebrare le ricchezze culturali dell’Abruzzo con il pubblico internazionale, rafforzando così l’identità e la presenza italiana in Canada.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e dirette degli eventi a Toronto seguiteci sui nostri canali social:

Facebook: Italea Abruzzo

Instagram: @italeaabruzzo