Tartufo da 774 grammi per la Tenuta Capati di Schiavi di Abruzzo, eccellenza del made in Italy

La Tenuta Campati di Schiavi di Abruzzo, azienda leader nella commercializzazione del tartufo su scala internazionale, porta a casa un “pezzo” da 774 grammi.

Professionisti della qualità, impegnati da decenni a promuovere e difendere i prodotti del made in Italy contro le aggressioni e le sofisticazioni del mercato estero. E’ la filosofia che ispira la Tenuta Campati di Schiavi di Abruzzo.

In questi giorni la nota azienda ha messo le mani su un tartufo davvero interessante per dimensioni e peso. «Abbiamo acquistato, da un nostro fornitore di fiducia, un tartufo nero estivo del peso di 774 grammi. Si tratta di un pezzo trovato e raccolto nei boschi dell’Alto Vastese a dimostrazione della straordinaria produzione e vocazione del nostro territorio».

Il pezzo andrà a finire all’estero, come confermano i titolari della Tenuta Campati: «Siamo già in contatto con un nostro cliente affezionato della Germania. Il nostro obiettivo è quello di promuovere, in campo internazionale, un prodotto di eccellenza, vanto del made in Italy e dell’Abruzzo e Molise in particolare. Il tartufo è un prodotto naturale, assolutamente biologico e al contrario di quanto si pensi adatto a tutte le tasche».

Complimenti alla Tenuta Campati che con professionalità e competenza fa conoscere, in tutto il mondo, il prodotto principe della cucina e della cultura enogastronomica italiana.