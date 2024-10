Italo Argentino: via alla nuova stagione teatrale e cinematografica, è boom di abbonamenti

Con l’intitolazione della sala all’attrice Paola Cerimele, gli ‘Amici del Teatro Italo Argentino’ hanno ufficialmente presentato la nuova stagione teatrale e avviato la campagna abbonamenti 2024-2025. Nell’ottica di un coinvolgimento generale, il prezzo fissato per gli spettacoli sarà di 90 euro. Tariffe agevolate per gli under 25, con la vendita dei biglietti a 10 euro e 50 per l’abbonamento. Per ogni singolo spettacolo il prezzo della poltrona varierà da 15 a 20 euro.

Già 114 le tessere sottoscritte (la metà dei posti disponibili) dopo l’apertura della campagna abbonamenti che si prefissa di arrivare almeno a 120. Intanto resi note le date.

Si parte il 10 novembre alle ore 18 con ‘Racconti Mannari’, una commedia noir leggera interpretata dagli attori napoletani: Salvatore Catanese, Ciro Esposito e Rosario Minervini. Seguirà il 23 dicembre il concerto gospel (ore 21) con il Simply Singers Choir diretto da Alessia Romano. L’inizio del nuovo anno, il 6 gennaio, alle ore 18, una “scalata musicale” che esplora l’Italia degli anni ’50 per la regia di Raffaele Latagliata. Il programma continua il 26 gennaio (ore 18) con un omaggio all’Argentina e agli agnonesi emigrati in Sud America, che oltre un secolo fa vollero e finanziarono la costruzione del teatro. Lo spettacolo in scena sarà Paisaje Argentino: tango e altre storie…con tanghi di Astor Piazzolla.

Domenica 16 febbraio, (alle 18) sarà poi la volta del teatro contemporaneo con Ion, una storia di emarginazione e pregiudizio sociale raccontata con un linguaggio contemporaneo e vivace, capace di arrivare a tutti, scritto e diretto da Dino Lopardo.

Il 27 febbraio, alle 21, Non è vero ma ci credo, classico napoletano scritto da Peppino De Filippo con protagonista l’attore Enzo Decaro. Gran finale domenica 23 marzo alle 18, con La Locandiera di Carlo Goldoni con l’allestimento prodotto da Torino Spettacoli e diretto da Enrico Fasella.

I biglietti e gli abbonamenti in vendita presso la Pro Loco di Agnone e sulla piattaforma on-line e nei centri autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). La campagna abbonamenti sarà attiva fino al 10 novembre, mentre i biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili a partire da lunedì 28 ottobre. Non solo teatro. Infatti sabato 26 ottobre via alla programmazione cinematografica con la prima proiezione di ‘Iddu, l’ultimo Padrino’ con Toni Servillo e Elio Germano.