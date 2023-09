Itis ‘Leonida Marinelli’, 300mila euro per il campetto della vergogna. Avrà anche l’impianto di illuminazione

Sporcizia, degrado, erbacce. E’ questa la fotografia con cui gli studenti dell’Industriale e Alberghiero sono costretti a scontrarsi da anni parlando del campetto polivalente adiacente all’istituto ‘Leonida Marinelli’ di Agnone. Una situazione a cui la Provincia di Isernia, proprietaria dell’area, sanerà grazie ad un finanziamento di circa 300mila euro, per la precisione 296.640,10 euro, derivante dal Pnrr – missione 4: Istruzione e ricerca. Le nuove opere interesseranno il campetto dedicato alle attività di calcetto, tennis e pallavolo, nonché saranno investire per il rifacimento della pista di salto in lungo totalmente sommersa dalle erbacce. In particolare con i fondi stanziati verrà sistemata la pavimentazione in gomma sintetica (colore blu) con l’installazione di attrezzature complementari.

Ed ancora prevista una nuova recinzione e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ma non è tutto visto che anche la tribuna sarà oggetto di lavori con la sostituzione di 168 sediolini con schienale. Tuttavia la vera novità è rappresentata dall’impianto di illuminazione con sei pali da 7,5 metri di altezza che verranno dotati ciascuno di due proiettori a led della potenza di 100 w per una potenza complessiva di 1,2 kw da collegarsi alle reti elettriche esistenti. Inoltre, per riqualificare l’area saranno messi in campo interventi al muro perimetrale realizzando opportuni drenaggi e un impianto di raccolta delle acque bianche con canalette e pozzetti di ispezioni.

Al contempo il progetto riqualificherà la pista di salto in lungo e la fossa adibita all’atterraggio dei saltatori. Non da ultimo nuova pavimentazione esterna e arredi, quali cestini e panchine, le quali renderanno il nuovo campo più accogliente. Finalmente dopo anni di incuria gli studenti di Itis e Alberghiero potranno fruire di una struttura sportiva all’altezza. Il cronoprogramma delle opere prevede l’aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre con l’avvio delle stesse entro il 30 novembre di quest’anno. La consegna entro 180 giorni dall’avvio del cantiere. La progettazione ed esecuzione dell’impianto senza copertura, sono state affidate all’ingegnere Remo Castiello di Isernia per un importo complessivo pari a 24.107,20 euro.