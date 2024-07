Jacovella, la signora della Baronia: rievocazione storica con cortei in costume, spettacoli d’armi e cena medioevale

“Siamo fieri di presentare finalmente un calendario strutturato degli eventi che si terranno a Carapelle Calvisio tra luglio e agosto ‘24,” così annuncia con entusiasmo il Sindaco di Carapelle Calvisio, Rosella Galasso, per la presentazione ufficiale dell’agenda degli appuntamenti. “Quest’anno festeggeremo la terza edizione della rievocazione storica di ‘Jacovella, la signora della Baronia’, con cortei, spettacoli, una cena medioevale e un concerto lirico. Sarà inoltre la seconda volta della rievocazione di storia romana, ‘Veneralia a Calvisium’, arricchita da un delizioso banchetto romano. Abbiamo lavorato per aumentare l’offerta turistica, di intrattenimento e culturale, per far conoscere il nostro splendido borgo medievale al mondo. Spero che questo cartellone sia attrattivo e spinga tanti turisti, nonché i carapellesi nel mondo e i cittadini dei comuni limitrofi a scoprire o riscoprire la capitale della Baronia.”

Il ricco calendario degli eventi prenderà il via il 27 luglio con la terza edizione del concerto lirico, che vedrà esibirsi il soprano Irina Rakova, il baritono Zeng Huan Weng e il mezzosoprano Rosella Galasso.

Nel fine settimana successivo, sabato 3 agosto, a partire dalle ore 18, avrà luogo l’evento clou con il festival medievale “Jacovella, la signora della Baronia”. La rievocazione storica, con cortei in costume, spettacoli d’armi e una cena medioevale, si svolgerà nel suggestivo centro storico di Carapelle Calvisio, adornato con decorazioni medievali. L’evento vedrà la partecipazione di associazioni specializzate in rievocazioni storiche e sarà arricchito da numerose novità e attrazioni. I visitatori potranno ammirare dame e cavalieri, arcieri, sbandieratori e uomini in armi, oltre a iniziative culturali e didattiche pensate anche per i più piccoli. Alle ore 16 seguirà un convegno su “San Francesco d’Assisi” con la partecipazione del Prof. Alfonso Marini dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Nella mattinata del 3 agosto, alle ore 11, sarà resa particolare attrattiva in quanto sarà dedicata agli aspetti letterari e storici, con la presentazione del romanzo “Jacovella da Celano – La contessa coraggiosa” della Prof.ssa Maria Pia Vittorini Mannetti.

L’11 e il 12 agosto saranno dedicati alla festa del Santo patrono di Carapelle Calvisio, San Pancrazio, con un concerto live del complesso musicale Urban Groove Ensemble, in programma per le 21:00 del 12 agosto.

Il 15 agosto si terrà il tradizionale raduno presso la “Gliura”, con canti, balli, una ricca degustazione di prodotti tipici e un pranzo organizzato dalla Pro Loco di Carapelle Calvisio.

Il 17 agosto sarà la volta della passeggiata archeologica, che inizierà con il fresco venticello di Carapelle, accompagnando i partecipanti alla scoperta dei primi insediamenti e luoghi di culto del borgo, guidati dall’archeologo Daniele Mancini.

Il 24 agosto andrà in scena la seconda rievocazione di storia romana, “Veneralia a Calvisium”, con un affascinante banchetto romano, evento curato da un raggruppamento temporaneo di società ed associazioni “MusA connessione per la cultura”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Informazioni sulla pagina della Facebook Pro-Loco Carapelle Calvisio e del comune di Carapelle Calvisio. Per prenotare la tipica cena medioevale due i numeri di riferimento: 320.8656344 o 349.8068558; per il banchetto romano 393.9648972.