Ad Agnone si inaugura lo sportello da “remoto” della Camera di Commercio del Molise

Un passo avanti nell’ambito della semplificazione burocratica e dell’accesso ai servizi per i cittadini e le imprese. Apre ad Agnone lo sportello fisico “da remoto” della Camera di Commercio del Molise. Sarà operativo a partire dal 1° agosto e offrirà ai cittadini altomolisani la possibilità di accedere ai servizi camerali in modo rapido ed efficace.

Grazie a questo sportello, situato al primo piano del Comune di Agnone accanto all’ufficio anagrafe e stato civile, gli utenti previo appuntamento potranno collegarsi online con un operatore e usufruire dei servizi senza dover recarsi fisicamente nelle sedi camerali. È possibile prenotare un appuntamento su www.molise.camcom.gov.it/prenotazione-appuntamento seguendo pochi semplici step.

Uno strumento innovativo che mira ad eliminare le barriere geografiche, permettendo ai cittadini di accedere ai servizi della Camera di Commercio del Molise comodamente dal Comune di Agnone.

Il funzionamento dello sportello mette in pratica i principi “once only” e di interoperabilità, i quali garantiscono che le informazioni già in possesso delle amministrazioni pubbliche non debbano essere inserite nuovamente e che queste possano essere scambiate facilmente tra i diversi enti.

L’apertura dello sportello rientra nel più ampio progetto regionale sull’ecosistema digitale circolare “MOLISMART” ed è frutto dell’intesa tra la Camera di Commercio del Molise e il Comune di Agnone, che ha messo a disposizione il locale per ospitare lo strumento di innovazione digitale. L’iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio della Provincia di Isernia.