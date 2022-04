Katia e Massimiliano diventano genitori: è arrivata la piccola Soraya, tanti auguri

Da oggi hanno un motivo in più per amarsi, perché infatti il loro amore è stato coronato dall’arrivo della piccola Soraya. Giorno speciale per Katia Orlando di Agnone e Massimiliano Magnacca di Castiglione Messer Marino che sono diventati genitori per la prima volta. La cicogna si è infatti posata sul tetto dell’ospedale di Vasto per consegnare il dono più bello e speciale che ci sia: una bellissima bambina di nome Soraya. Tantissimi auguri a mamma Katia e papà Massimiliano, ai nonni, agli zii e ai parenti tutti.

Si unisce volentieri agli auguri la redazione dell’Eco e la squadra di caccia di Schiavi-Castiglione di cui il neo papà è componente.