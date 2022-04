Leggere per costruire identità libere e curiose verso le differenze di genere

Partirà sabato 2 aprile, alle 16 – presso la Sala “Sergio Zarrilli” della Bibliomedadiateca Comunale di Campobasso – il primo appuntamento promosso dalla Conferenza delle Donne Democratiche del Molise, con il supporto prezioso ed indispensabile di NATI PER LEGGERE MOLISE, per avvicinare le bambine e i bambini dai 4 ai 6 anni alle differenze di genere.

«Un pomeriggio di letture per costruire identità libere e curiose verso le differenze» spiegano gli organizzatori.

“Mimose in Fuga” – di Serena Ballista e Paola Formica – sarà il libro che allieterà il pomeriggio di sabato, dedicato «A tutte le bambine che avranno il coraggio e la forza di lottare per ciò in cui credono non solo per sé stesse, ma anche per le altre. E a tutti i bambini che avranno la sensibilità di riconoscere e sostenere questo slancio».

«Perché le bambine e i bambini di oggi, saranno le Donne e gli Uomini che domani potranno concorrere a costruire una società più equa, solidale, giusta e scevra da ogni forma di discriminazione» chiudono gli organizzatori.