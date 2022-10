L’ “altra” Formula 1

Con il Gran Premio d’Italia 2022 ormai nello specchietto retrovisore, non molti sanno che quest’anno a Monza si terrà un’altra gara parte della Formula One Esports Series 2022. Questa giovane aggiunta ai ranghi della competizione ufficiale di Esports della Formula 1 è entrata nella sua sesta stagione il 14 settembre sul circuito del Bahrain. La Formula One Esports Series è nata nel 2017 nel tentativo di far appassionare gli amanti dei esport ai motori e alla “vera” Formula 1. La settima prova di questa edizione, prima parte del terzo evento, si terrà il 2 novembre “sul” circuito virtuale di Monza. Il lato positivo delle gare esport di Formula 1 è che e piloti e gli appassionati non hanno bisogno di un visto nemmeno per i circuiti delle località più esotiche.

Esport: i piloti virtuali di Formula 1

Le principali squadre di F1 hanno tutte il proprio F1 Esports Team di piloti qualificati al Formula One Esports Series Pro Championship, che vengono selezionati durante la fase Pro Exhibition. Come nella “vera” Formula 1, anche qui comandano gli olandesi. L’ormai ventiduenne pilota Jarno Opmeer ha vinto le precedenti due edizioni, partecipando finora a un totale di 36 GP e gareggiando per Renault-Vitality, Alpha Romeo Orlen e Mercedes-AMG Petronas rispettivamente nel 2019, 2020 e 2021. Thomas Ronhaar è risultato invece il migliore alla Pro Exhibition di quest’anno.

Qualifiche e distanze negli esport

La qualificazione è un processo in più fasi che comprende insieme un campionato online di 12 gare e una “caccia ai talenti”, eventi settimanali e prove a tempo, tra cui, dall’anno scorso, una wildcard per le prime donne pilota di esport F1. Può partecipare alle qualifiche chiunque abbia almeno 16 anni, giochi al gioco ufficiale della Formula 1 di EA Sports su PlayStation 4 o 5, Xbox o PC e sia registrato al sito ufficiale della F1 Esports Series.

La F1 Esports Series 2022 si articola in quattro eventi di tre giorni, con una gara al giorno: non sarà un calendario lungo quanto quello completo della Formula 1, ma i GP sono distribuiti in quattro continenti proprio come quelli veri. Un’altra differenza fondamentale rispetto alla F1 è la distanza percorsa dai piloti: durante il torneo online vengono disputate “50% races”, ovvero gare lunghe la metà della reale distanza.

ESTA per assistere al GP degli Stati Uniti

Non ti perdi nemmeno una gara di Formula 1? Allora conoscerai perfettamente i classici circuiti della Formula 1, tra Stati Uniti, Australia, Azerbaigian, Canada e Arabia Saudita. Se hai intenzione di organizzare un viaggio per assistere a una gara live al di fuori dell’Europa, probabilmente puoi richiedere online un visto elettronico come l’eTA Canada oppure l’ESTA per viaggiare negli USA fino al Circuito delle Americhe di Austin. L’ESTA è un’autorizzazione di viaggio digitale che va a sostituire il classico visto e permette di fare più viaggi negli Stati Uniti, per un massimo di 2 anni o fino alla scadenza del passaporto con cui si fa la richiesta. Chi ha in programma di assistere al GP USA 2022, che si terrà dal 21 al 23 ottobre 2022 ad Austin, può quindi volare in Texas grazie all’ESTA.