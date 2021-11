La Bcc Sangro Teatina cambia nome, l’evento ad Atessa

Mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 11 nella sede della Bcc Sangro Teatina in via Brigata Maiella n. 6 ad Atessa si terrà la conferenza stampa di annuncio del NUOVO NOME DELLA BANCA DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI. «ORIZZONTI PIÙ AMPI PER LA BANCA FORTE E GENTILE».

L’incontro con i giornalisti si terrà al termine dell’appuntamento assembleare, in programma la mattina stessa nella sede della più antica banca abruzzese e molisana, fondata nel 1903 da don Epimenio Giannico.

Interverranno alla conferenza stampa:

Vincenzo Pachioli , presidente Bcc Sangro Teatina

Fabrizio Di Marco, direttore generale Bcc Sangro Teatina

Giulio Borrelli, sindaco di Atessa

sindaco di Atessa Arturo Scopino, vicepresidente Provincia di Chieti

Invieranno il loro saluto video:

Marco Marsilio , presidente della Regione Abruzzo

Donato Toma, presidente della Regione Molise

, presidente della Regione Molise Giorgio Fracalossi, presidente Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano