La Befana dei pompieri e commercianti di Agnone fa felice centinaia di bambini nel rione Maiella

Musica, sorrisi e tante leccornie hanno animato l’arrivo della Befana nel rione Maiella, regalando una giornata di festa e gioia a centinaia di bambini. L’evento, promosso dall’Istituto Omnicomprensivo ‘G.N. D’Agnillo’ in collaborazione con il Comune, la Pro loco, i commercianti del posto e i Vigili del fuoco del distaccamento altomolisano, è stato un momento di grande coinvolgimento per tutta la comunità.

La protagonista della giornata è stata la Befana, interpretata dal vigile del fuoco Daniele D’Andrea, 28 anni, originario di Isernia e da tre anni in servizio presso il Comando provinciale pentro. In un suggestivo spettacolo, la Befana ha compiuto una spettacolare discesa dal cielo, calandosi da un’altezza di oltre venti metri.

Durante la sua discesa, ha lanciato caramelle e cioccolatini offerti dai negozianti di Agnone, strappando sorrisi e applausi ai piccoli presenti. Una volta a terra, ha distribuito la classica calza piena di dolciumi a tutti i bambini, accompagnando il gesto con un invito ad essere più buoni e generosi nell’anno appena iniziato. Tra le autorità presenti all’evento la dirigente scolastica dell’Istituto, Maria Rosaria Vecchiarelli, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, il caporeparto della caserma dei Vigili del fuoco locale, Domenico Scampamorte e il coordinatore dei regali, Tony Staffoli.

Nel suo intervento, la dirigente scolastica ha sottolineato il significato profondo della giornata, ricordando la ricorrenza dell’Epifania, che celebra l’arrivo dei Re Magi alla capanna di Betlemme per rendere omaggio alla nascita di Gesù. Il sindaco Saia, dal canto suo, ha colto l’occasione per rivolgere un messaggio di pace, evidenziando l’importanza della solidarietà e della speranza in un periodo segnato da conflitti e tragedie a livello globale.

L’evento è stato anche un’opportunità per avvicinare le giovani generazioni al Corpo dei Vigili del fuoco. Grazie al materiale informativo distribuito dai “caschi rossi”, i bambini hanno potuto conoscere meglio l’impegno quotidiano di questi professionisti, sempre in prima linea nell’affrontare emergenze e calamità naturali.

La presenza dei Vigili del fuoco ha aggiunto un ulteriore elemento educativo alla giornata, trasmettendo valori di altruismo e dedizione al servizio della comunità. In sintesi, la manifestazione nel rione Maiella ha rappresentato un momento di unione e condivisione, dove tradizione, divertimento e riflessione si sono intrecciati, regalando a grandi e piccoli una giornata indimenticabile.

L’appuntamento è all’anno prossimo. Naturalmente un grazie di cuore va a tutte quelle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa con grande spirito di collaborazione e unità.