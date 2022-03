La cicogna porta in dono il piccolo Luca, tantissimi auguri

«Nulla è più bello di una nuova vita che sboccia! Benvenuto Luca e tanti auguri auguri a mamma, papà e al fratellino maggiore Lorenzo da tutta la grande famiglia!». E’ il messaggio speciale per il piccolo Luca D’Annunzio, appena arrivato su questa terra, portato dalla cicogna in nottata per la gioia di mamma Federica e di tutta la famiglia. Agli auguri di zii e cuginetti si associa molto volentieri la redazione dell’Eco.

