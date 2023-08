Il caldo torrido non ha scoraggiato la cicogna che ha sorvolato l’Alto Sannio per atterrare poco più in là. Benvenuta al mondo alla piccola Irene Bartolomeo, nata il 31 luglio presso l’ospedale di Caserta, alle 13,16. Carissimi auguri alla mamma Maria Loreta Lemme e al papà Gabriele Bartolomeo. Alla famiglia agnonese gli auguri dalla nostra redazione.

