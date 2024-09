La Console generale di Romania a Bari in visita alla prefetto Tancredi

Nella mattinata di oggi, la Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, ha ricevuto presso la Sede di via Kennedy, il Console generale di Romania a Bari, dott.ssa Ioana Gheorghias. L’incontro, che si è svolto in un clima di cordiale vivacità, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e dialogo sulle tematiche di interesse per la comunità romena residente nella provincia di Isernia.

Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata rivolta alle imminenti elezioni presidenziali e parlamentari che interesseranno la Romania durante i prossimi mesi di novembre e dicembre.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Tancredi ed il Console Generale Gheorghias hanno espresso soddisfazione ed hanno rinnovato la reciproca collaborazione a supporto del pieno inserimento della comunità romena nel tessuto sociale, economico e culturale del territorio pentro.