Fungaioli dispersi, doppio intervento del Soccorso alpino. Senza esito invece le ricerche dell’escursionista sul Gran Sasso

Interventi senza soluzione di continuità per il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo lungo tutto il territorio abruzzese. Nel pomeriggio odierno, oltre alle squadre impegnate nelle ricerche sul Gran Sasso dell’escursionista disperso, altri tecnici sono stati impegnati in due distinte ricerche di due fungaioli.

La prima in località Oricola, appena conclusasi con il ritrovamento del fungaiolo disperso. La seconda ancora in corso in Località Piana del Voltigno, per un fungaiolo di 70 anni disperso. L’allarme è stato lanciato dal fratello che era con lui e che non l’ha più visto. La centrale 118 di Chieti Pescara ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo che ha inviato sul posto una squadra e le unità cinofile.