La cooperazione come leva di rigenerazione territoriale delle aree interne, Lino Gentile sale in cattedra

«Ed eccoci all’ultima lezione della Scuola dei Piccoli Comuni del Comune di Castiglione Messer Marino. E’ stato un primo anno sperimentale che è andato anche oltre le nostre aspettative grazie ad una partecipazione numerosa e costante, anche da fuori regione. Siamo dunque entusiasti e felici per quanto siamo riusciti a creare, dal basso, e con il dialogo costante».

Così Nicholas Tomeo, dottorando dell’UniMol e co-fondatore della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino. Domani pomeriggio, presso l’aula magna dell’istituto scolastico, la quinta lezione del corso di studi ed esperienze di buone pratiche amministrative. Il tema dell’incontro è “La cooperazione come leva di rigenerazione territoriale delle aree interne“.

«No, non è stato un “gioco” facile, – continua Tomeo – perché come tutte le realtà complesse anche la Scuola dei Piccoli Comuni porta con sé alcune cose perfettibili e da migliorare. Ma ci stiamo lavorando e, per questo, siamo già all’opera per il secondo anno, che prevede un programma aggiornato e ulteriormente arricchito. Intanto il 21 giugno parleremo di cooperazione e partecipazione con Giovanni Teneggi, responsabile cooperative di comunità di Confcooperative, e Lino Gentile, sindaco del Comune di Castel del Giudice».

Per chiunque volesse, è ancora possibile iscriversi gratuitamente attraverso il link: https://docs.google.com/…/1H01ZYCGb0u7NFPBtHgEu0…/edit