La ‘Cortina del Sud’ del Molise pronta per una stagione invernale entusiasmante

Le recenti precipitazioni nevose hanno trasformato Capracotta, ormai conosciuta come la “Cortina del Sud”, in una meta da sogno per gli amanti della montagna. A Prato Gentile, paradiso dello sci di fondo, gli oltre 90 centimetri di neve fresca hanno creato le condizioni perfette per attirare centinaia di appassionati degli sport invernali provenienti dalle regioni limitrofe quali Abruzzo, Puglia, Lazio e Campania.

E’ così che le piste di Prato Gentile, immerse in un incantevole scenario boschivo, offrono un’esperienza unica per gli appassionati della montagna, avvolgendoli in un’atmosfera magica e incontaminata. Mentre Prato Gentile accoglie i fondisti, cresce l’attesa per il prossimo anno, quando sarà possibile inaugurare – finalmente – anche la pista di sci da discesa di Monte Capraro. Il nuovo progetto aggiungerà un’ulteriore attrazione all’offerta invernale di Capracotta, rendendola una destinazione ancora più completa e versatile. All’offerta di Capracotta si aggiunge quella di Pescopennataro, nota come patria degli scalpellini, che a partire dai prossimi giorni offrirà ciaspolate adatte a grandi e piccini, oltre a una full immersion con le motoslitte nell’incantevole scenario dei boschi di abeti bianchi. La proposta amplia ulteriormente le possibilità di vivere esperienze uniche e a contatto con la natura, attirando un pubblico sempre più variegato. Nel frattempo gli operatori turistici e i titolari delle strutture ricettive del territorio si preparano a cogliere i frutti della manna caduta dal cielo. Infatti, la presenza della neve già da dicembre rappresenta una spinta cruciale per l’economia locale, in particolare per hotel, B&B e ristoranti.

Si stima che l’afflusso di visitatori possa generare un significativo aumento delle prenotazioni e dell’indotto, premiando le attese di un intero comparto duramente colpito negli ultimi anni dalle incertezze climatiche. Il primo cittadino di Capracotta, Candido Paglione, ha espresso la propria soddisfazione per l’avvio della stagione invernale. «Questo inizio di stagione rappresenta un riconoscimento importante agli sforzi dell’amministrazione comunale, che ha lavorato per valorizzare il nostro territorio e renderlo una meta di riferimento per il turismo invernale. La neve che avvolge Prato Gentile non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma anche un’opportunità per rafforzare l’economia locale e promuovere le bellezze di Capracotta a livello nazionale e internazionale», ha dichiarato con entusiasmo Paglione. Con le festività di fine anno e dell’Epifania, Capracotta si prepara dunque a vivere un periodo di intensa vitalità, con l’augurio che la magia della neve e la calorosa accoglienza molisana possano lasciare un segno indelebile nei cuori dei visitatori.