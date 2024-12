Consiglio Comunale di fine anno: tariffe Tari e Bilancio tra i temi caldi

Ultimo appuntamento dell’anno per il Consiglio Comunale, che si riunirà lunedì 30 dicembre alle ore 15:30 nell’aula consiliare, ospitata nel suggestivo Palazzo San Francesco in via del Beato Antonio Lucci. La seduta, dal sapore prettamente tecnico ma non priva di spunti di interesse, vedrà in primo piano la determinazione delle tariffe Tari per il 2025, con particolare attenzione alla definizione di rate e scadenze. Tra gli altri temi all’ordine del giorno figurano l’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato e del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027.

In chiusura, il Consiglio sarà chiamato a verificare la gestione dei servizi pubblici locali, un appuntamento obbligato per monitorare l’efficacia e l’efficienza delle attività previste dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 2021/2022. La sessione rappresenta un momento cruciale per definire le basi amministrative del nuovo anno, con l’obiettivo di concludere il 2024 in un’ottica di pianificazione e trasparenza.