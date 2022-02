La denuncia/Branco di cinghiali in azione nel cimitero di Poggio Sannita

Branchi di cinghiali scorrazzano indisturbati nel cimitero di Poggio Sannita. Il fenomeno, a quanto pare, si ripete da diversi mesi. Gli ungulati entrano in azione al calar del sole arrecando danni nelle vicinanze delle tombe cimiteriali. La segnalazione arriva in redazione, con tanto di foto, da un cittadino che al tempo stesso chiede alle autorità preposte, in particolare all’amministrazione comunale, di prendere provvedimenti affinché si metta fine ad una situazione incresciosa che potrebbe seriamente aggravarsi in futuro.

Già in passato il problema sarebbe stato segnalato agli amministratori locali. Quello dei cinghiali è un problema assai diffuso nei centri dell’alto Molise come nel resto della regione. Spesso infatti si sono registrati incidenti stradali provocati da questi animali che indisturbati pascolano lungo le arterie provinciali e statali. A nulla per il momento sono valsi gli innumerevoli appelli alla classe politica regionale da parte della Coldiretti a tutela di allevatori e agricoltori i quali si trovano a denunciare la distruzione di interi raccolti.