La donna nella società contemporanea, ‘Me Too’ promuove eventi a Macchia d’Isernia

Un calendario fitto di eventi, ma soprattutto di contenuti, quello che prenderà il via da oggi, 20 agosto, per protrarsi sino al 28 agosto fra piazze, slarghi, palazzi e spazi comunali di Macchia d’Isernia.

L’associazione di volontariato Me Too, in collaborazione con Comune e Pro Loco Maccla, ha infatti inteso promuovere una serie di iniziative che, sotto il titolo di “In veste di donna”, intende valorizzare tutto quanto è parte dell’universo femminile attraverso le diverse arti e le più variegate forme di comunicazione.

Lungo il filo della bellezza e dell’armonia, sono state così allestite mostre, organizzati momenti di riflessione sui diversi ruoli della donna nella società contemporanea.

Ricostruiti momenti nella vita della donna grazie a sfilate con abiti a tema che hanno fatto la storia di questa comunità: dalla lontana Australia e attraverso una tenace opera di ricerca, si è infatti venuti in possesso di un originale abito tradizionale femminile, che verrà presentato al pubblico oggi negli spazi della Cantina don Antonio Lemme, ove sarà appunto ospitata una delle mostre che saranno fruibili sino al 28 agosto.

L’altra mostra, aperta nella sala consiliare, è realizzata e curata dall’artista Brunella Ferrari.