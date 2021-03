La famiglia di Angelo: «Grazie di cuore, ma oggi restate a casa, non venite al funerale»

«Ringraziamo di tutti coloro che hanno voluto bene ad Angelo, le vostre innumerevoli testimonianze di affetto sono per noi di conforto, in questo momento di infinita tristezza e dolore».

E’ il ringraziamento dei famigliari di Angelo Palomba, l’uomo di Poggio Sannita deceduto al “Cardarelli” dopo aver contratto il Covid. Oggi i funerali nella chiesa parrocchiale di Poggio Sannita. E in vista della cerimonia, vista la notorietà di Angelo, l’appello della famiglia è di rispettare le disposizioni anti contagio evitando di partecipare:

«Rivolgiamo un accorato appello facendo affidamento alla sensibilità ed al senso di responsabilità di amici, conoscenti, colleghi e di quanti a vario titolo vorrebbero dare un ultimo saluto ad Angelo nel giorno del suo funerale: la recrudescenza della pandemia da Covid-19 è sotto gli occhi di tutti, vi preghiamo con affetto di restare a casa e di non recarvi ad attendere il feretro al suo arrivo in paese, né all’ingresso o all’uscita dalla chiesa, né in corteo o al cimitero. Osservare scrupolosamente le disposizioni per il contenimento del contagio, che è costato la vita al nostro caro Angelo, è il modo migliore per onorarne la memoria. Accompagniamolo in Cielo solo con le nostre preghiere e i nostri ricordi. Grazie di cuore».