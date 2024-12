La Finanza ci mette il sangue: la millesima donazione effettuata dal generale Gabriele Failla

Si è svolto oggi, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila, un evento di grande rilevanza, dal titolo “1000 Gocce nel Grande Mare dell’Amore”, che ha visto il raggiungimento della 1000ª donazione di sangue a favore della Croce Rossa Italiana, effettuata proprio dal Generale Gabriele Failla, Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

La donazione è stata celebrata nell’ambito di un’iniziativa che ha unito simbolicamente due importanti anniversari: il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza e il 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana.

Un traguardo che segna la forza della collaborazione. L’evento odierno, organizzato dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale CRI Abruzzo, celebra non solo il numero simbolico di 1000 donazioni, ma anche un cammino di solidarietà e impegno comune che, iniziato nell’anno 2009, è cresciuto nel corso degli anni dando straordinari risultati. La Croce Rossa Italiana e la Guardia di Finanza sono da tempo uniti in azioni concrete di aiuto e supporto alla comunità, operando fianco a fianco per obiettivi condivisi e a beneficio della collettività.

La donazione di sangue: un gesto di vita.

La donazione di sangue è un atto di straordinaria importanza, in grado di salvare vite e di garantire il benessere della comunità. Oggi, con la donazione del sangue numero 1000, si ribadisce quanto sia essenziale questo gesto di solidarietà per supportare il sistema sanitario e rispondere alle necessità di chi è in difficoltà. L’evento ha anche rappresentato una riflessione sull’importanza della donazione come risorsa fondamentale per la salute di tutti.

Il programma dell’evento.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e autorità, tra cui rappresentanti della Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, delle istituzioni militari e locali come il Prefetto de L’Aquila il dott. Giancarlo Di Vincenzo, il Presidente del TAR la dott.ssa Germana Panzironi e il Rettore dell’Università Edoardo Alesse. Nel corso della giornata, sono stati celebrati i successi ottenuti grazie alla collaborazione tra i due enti, con particolare attenzione alla generosità dei donatori che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo simbolico.

Un futuro di solidarietà e impegno condiviso.

Oggi non solo si celebra un traguardo, ma si rinnova l’impegno della Guardia di Finanza e della Croce Rossa Italiana nel lavorare insieme per la comunità, rafforzando il legame di solidarietà che da sempre li unisce. La donazione di sangue, infatti, non è solo un evento straordinario, ma una pratica che deve essere continua e parte integrante della nostra cultura di solidarietà.

La Croce Rossa Italiana e la Guardia di Finanza continueranno a collaborare, promuovendo azioni e iniziative che coinvolgano la comunità e sensibilizzino sull’importanza di donare il sangue, un gesto che rappresenta un atto di amore verso chi ha bisogno.

“La comunità della Scuola Ispettori a Coppito è una realtà importantissima nel contesto dell’Aquila, perché siamo praticamente 5000 appartenenti al Corpo, di cui quasi 4000 sono ragazzi e ragazze, allievi marescialli della Guardia di Finanza. Questi ragazzi sono sollecitati in positivo da esempi virtuosi come quelli della donazione, per cui siamo d’accordo con la Croce Rossa in questo caso, rappresentata dal presidente regionale Maria Mucciante e da tutti i suoi collaboratori, che utilizzare la Scuola e questi giovani, come esempio per tutti gli altri, possa avere un effetto virtuoso molto importante”, ha detto il Comandante della Scuola Gabriele Failla.

“La donazione di sangue è fondamentale, perché come sappiamo, il sangue non si fabbrica, ma è possibile averne a disposizione solo grazie al questo gesto di amore e di solidarietà da parte dei donatori quindi, senza la loro disponibilità noi non avremmo a disposizione. Il sangue è un farmaco viene utilizzato anche per le terapie, ma quello che mi preme sottolineare è che questa collaborazione che va avanti da anni con la scuola ispettori e pretendenti di finanza non si è fermata solo alla donazione del sangue intero ma gli allievi sono venuti nella nostra unità di raccolta a donare il plasma.”, ha concluso Maria Mucciante presidente del comitato regionale Abruzzo della Croce rossa italiana.