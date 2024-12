Maltrattamenti in famiglia, divieto di dimora per un 25enne violento con la propria moglie

Nella mattina di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Campobasso, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, che impone, nei confronti di 25enne residente in questo Capoluogo, il divieto di dimora nel territorio della Regione Molise.

Il provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria, costituisce l’aggravamento di pregresse misure cautelari personali già disposte nei confronti dell’indagato che, nonostante l’originario divieto di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ad una distanza non inferiore a metri 500 alla persona offesa ed ai luoghi da questa frequentati impostagli per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della moglie e del successivo divieto di dimora nel comune di Campobasso, si rendeva responsabile di reiterate violazioni, tanto da essere anche arrestato nei mesi scorsi per inosservanze dei relativi provvedimenti.

Il rafforzamento delle attività di controllo dei Carabinieri, mediante l’attuazione di misure di vigilanza dinamica per prevenire il rischio di commissione di reati riguardanti la violenza di genere o domestica e per la protezione ed il sostegno alle vittime di tali reati, mediante l’attuazione delle procedure del cd. “codice rosso rafforzato”, hanno consentito di raccogliere determinanti elementi probatori che ha

trovato concorde l’Autorità Giudiziaria sulla necessità di sostituzione del precedente presidio custodiale e con l’imposizione di una misura più afflittiva. Il prevenuto ha quindi dovuto lasciare il territorio Regionale nel quale non può fare ritorno senza l’autorizzazione del Giudice.