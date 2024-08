La fissazione delle Prefetture: la movida. Ordinati servizi straordinari di controllo nelle ore serali e notturne

La Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, ha sottoscritto, alla presenza delle locali Forze dell’Ordine, le Linee guida per la gestione della c.d. movida notturna, durante il periodo estivo e per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali, siglate unitamente ai Sindaci dei Comuni di Isernia, Venafro ed Agnone nonché ai vertici dell’Azienda sanitaria regionale e di Confcommercio Molise.

Il documento è stato concepito, d’intesa con i partners coinvolti, per «sensibilizzare, prevenire e curare eventuali fenomeni di malamovida che potrebbero generarsi proprio in questo periodo dell’anno, con l’intensificarsi dei momenti di incontro in luoghi pubblici o aperti al pubblico e delle occasioni di frequentazione dei centri cittadini, in particolare delle zone maggiormente caratterizzate dalla presenza di esercizi in grado di attrarre un numero rilevante di avventori».

La Prefetto Tancredi ha sottolineato, inoltre, che le Linee guida «rappresentano un fondamentale strumento per contemperare le esigenze di divertimento della popolazione e dei turisti che visitano il nostro territorio con quelle di sicurezza e rispetto della quiete pubblica e del decoro urbano richiesto dai cittadini residenti».

Si tratta, dunque, di uno strumento operativo “multilivello”, fondato sul coordinamento delle iniziative di competenza dei vari Enti coinvolti e che potrà essere messo a sistema anche attraverso l’adozione, a livello comunale, di specifici regolamenti.

Ruolo importante potrà essere svolto dalla Confcommercio Molise attraverso la promozione di iniziative di formazione degli operatori economici del settore e di informazione degli avventori, con particolare attenzione alle fasce più giovani, soggetti maggiormente a rischio per i fenomeni di abuso di sostanze alcoliche, nonché di uso di sostanze stupefacenti.

Analogo ruolo strategico verrà svolto altresì dalla locale Azienda Sanitaria mediante la diffusione di dedicate campagne comunicative sui corretti stili di vita.

A margine dei lavori di sottoscrizione delle Linee guida, il Prefetto ha condiviso con le Forze dell’Ordine, in sede di Riunione tecnica di Coordinamento, le necessarie indicazioni per la pianificazione, su tutto il territorio provinciale, dei servizi straordinari di controllo, in particolare nelle aree di maggiore attrazione, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i sottoscrittori per la sinergica, condivisa messa a punto di un concreto strumento operativo che, grazie a delineate linee di indirizzo, consentirà di attuare misure strutturali a contrasto degli effetti negativi della movida che resta, comunque, un elemento di vitalità del territorio, ma anche di lavoro e di riqualificazione degli spazi.