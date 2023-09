La Giunta ratifica il rinnovo della nomina a direttore generale della Asl a Thomas Schael

La Giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal Presidente Marco Marsilio, ha approvato la presa d’atto dei decreti del presidente della Giunta regionale n. 69, 70 e 71 del 30 agosto scorso che hanno individuato l’ing. Thomas Schael, quale direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, il dott. Maurizio Di Giosia, in qualità di direttore generale della U.S.L. di Teramo, ed il dott. Vero Michitelli come direttore generale per l’U.S.L. di Pescara. Inoltre, ha avuto via libera anche la formalizzazione degli stessi incarichi che hanno la durata di quattro anni.

Correlati