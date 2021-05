La lezione del covid: responsabilità educative e spunti di riflessione

L’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino-Carunchio, in collaborazione con l’associazione “Il Sorriso”, ha promosso un incontro online per riflettere sui nuovi modelli educativi e sugli elementi di criticità emersi in questo lungo periodo di pandemia. «Sicuramente i mesi di isolamento e l’alternanza della presenza e della distanza nell’essere e nel fare scuola hanno segnato profondamente i percorsi di apprendimento dei bambini e dei ragazzi e hanno modificato le modalità di gestione educativa e didattica dei curricoli. – spiegano dalla scuola, diretta da Anna Paolella – Il prossimo 4 giugno alle ore 20.45 ne parleremo con la Dott.ssa Tiziana Calogero, pedagogista, esperta nelle relazioni educative e nella gestione della comunicazione interpersonale».

«L’incontro costituisce un momento di riflessione e condivisione con docenti, genitori e comunità più ampia sulle nuove responsabilità educative del mondo degli adulti e sul nuovo paesaggio di senso della scuola post pandemia» spiega la dirigente Paolella.

L'incontro si svolgerà sul canale Youtube e sulla pagina Facebook dell'Istituto e avrà la durata di un'ora circa

