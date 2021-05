Ospedale di area disagiata, Sciulli: «L’atto aziendale deve essere attuato»

Alla manifestazione del 2 giugno, alle ore 11:30 presso l’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, sarà presente insieme a Marco Bussone, presidente UNCEM, e i sindaci altomolisani e altovastesi, anche Pompilio Sciulli, presidente ANCI Molise.

«Come amministratore del territorio da lunga data e come presidente ANCI Molise, la mia attenzione per Agnone e in particolare per l’ospedale San Francesco Caracciolo è stata sempre massima. Sono lieto di raccogliere l’invito del sindaco Daniele Saia e partecipare alla manifestazione del 2 giugno presso il nosocomio. – ha spiegato il presidente Sciulli – Va dato atto all’amministrazione Carosella negli scorsi anni di aver lavorato per ottenere il riconoscimento della struttura agnonese come Ospedale di Area Disagiata, ora però chiediamo che questo status venga riconosciuto: l’atto aziendale deve essere attuato. Lo ribadiremo con decisione proprio nel giorno della Festa della Repubblica».

Daniele Saia, sindaco di Agnone, ha voluto ringraziare Sciulli per la annunciata presenza: «Sono soddisfatto per la partecipazione di Pompilio Sciulli all’evento di deposizione della corona che abbiamo organizzato per il prossimo 2 giugno. La sua voce rappresenta quella di un’associazione sempre attenta e vigile sui problemi degli enti Locali. La manifestazione sarà un’ottima occasione per dimostrare che l’Alto Molise e l’Alto Vastese sono attivi e non si fermano, neanche di fronte alle difficoltà».