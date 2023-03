La libertà di stampa e il diritto ad essere informati dipendono dal “nulla osta” delle Procure

Per sapere se un probabile ladro, presunto svaligiatore di appartamenti in Alto Molise, è stato fermato, denunciato, arrestato o rilasciato a piede libero dobbiamo aspettare i “comodi” della Procura, perché in Italia, stato liberaldemocratico solo a chiacchiere, per dare una fottuta notizia di cronaca, che incide direttamente e pesantemente sulla percezione di sicurezza dei cittadini, serve addirittura il “NULLA OSTA” del Procuratore della Repubblica…

Poi non ci possiamo lamentare se nelle classifiche sulla libertà di stampa a livello internazionale siamo sprofondati alla 58esima posizione, superati anche da Gambia e Burkina Faso!

E se nelle redazioni cominciassimo a CESTINARLI a prescindere i “comunicati stampa” delle Procure?!?!? Siamo giornalisti, non passa carte, non ci servono le veline della Procura per scrivere!

https://rsf.org/en/index

Francesco Bottone

tel. 3282757011