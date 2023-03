“La Mafia dei Pascoli”, Antoci ospite dell’istituto “Marinelli” di Agnone

“La Mafia dei Pascoli “ , il libro denuncia sugli affari illeciti della malavita organizzata nel mondo dell’agricoltura sarà presentato ad Agnone. Per venerdì 31 marzo, alle ore 10, presso l’aula magna dell’istituto tecnico “L. Marinelli” di Agnone, è previsto l’incontro con l’autore del libro, Giuseppe Antoci. Sarà presente all’evento culturale anche la Prefetto della Provincia di Isernia, Franca Tancredi, e ovviamente la dirigente dell’istituto omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo”, Tonina Camperchioli. Per moderare i lavori è stata scelta la giornalista Valentina Ciarlante. Un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Agnone.

Correlati