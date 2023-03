Carambola di auto, morti e feriti sulle strade del Molise

Nella serata di ieri si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolte due autovetture. L’episodio è avvenuto in prossimità del km10.200 della SS645. Tre le persone a bordo, una delle quali è deceduta. Trasporto in pronto soccorso delle altre due rimaste ferite a causa del forte impatto. Due le squadre dei Vigili del fuoco intervenute dal comando provinciale di Campobasso coadiuvate da personale medico e due autolettighe del 118. Accertamenti in corso a cura di una pattuglia di Carabinieri di Campobasso. Presente personale ANAS per quanto di propria competenza. Il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e ripristino dello stato dei luoghi.

