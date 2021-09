La ministra Carfagna ad Agnone: «Importanti risorse per le aree interne»

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, è intervenuta oggi ad Agnone alla presentazione del documento di Accordo di Programma Quadro “Alto Medio Sannio”, che prevede, nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree Interne, finanziamenti per circa 11 milioni di euro destinati a 54 interventi in 33 Comuni molisani.

«Per la qualità dei progetti messi in campo e per l’entità dei finanziamenti, quasi 11 milioni di euro, questo Accordo di Programma Quadro può essere considerato davvero un ottimo modello per le aree interne del nostro Paese», ha detto la ministro Carfagna. «Il Molise – ha aggiunto – ha un enorme patrimonio artistico, ambientale, culturale, storico, enogastronomico. L’accordo indica in maniera molto precisa come investire le importanti risorse messe a disposizione per valorizzare l’offerta turistica, la promozione ambientale e culturale, l’istruzione, la sanità, il digitale. Ma sono previsti anche interventi volti a migliorare la qualità della vita di chi risiede in questi territori. Per contrastare il fenomeno dello spopolamento ci sono progetti dedicati all’inclusione sociale e al lavoro.

Come governo – ha concluso il ministro – stiamo dedicando una grande attenzione alle aree interne. Da aprile sono già stati siglati ben 17 Accordi di Programma Quadro, con una notevole accelerazione, alla quale abbiamo aggiunto anche quella semplificazione burocratica chiesta dai sindaci e necessaria per permettere di accorciare i tempi di realizzazione degli interventi».