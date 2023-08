“La Natura non va in vacanza”, i Forestali incontrano i cittadini per educare alla sostenibilità ambientale

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, tramite la collaborazione dei 28 Reparti dipendenti ed in base alla Convenzione stipulata tra il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), organizzerà durante la stagione estiva 2023 oltre 160 eventi di divulgazione sui temi della sostenibilità ambientale, del rispetto e della conservazione del patrimonio naturale in più di 70 località turistiche italiane.

L’iniziativa, denominata “La Natura non va in vacanza”, ha l’obiettivo di divulgare l’educazione ambientale “partecipata” attraverso un piano di attività d’informazione rivolto alla cittadinanza, al fine di sensibilizzare i singoli e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio nazionale.

In Molise il Reparto CC Biodiversità di Isernia ha programmato un calendario di eventi serali che avranno luogo, rispettivamente, a Rocchetta a Volturno (IS) sabato 5 e domenica 6 agosto, in occasione della manifestazione “Cento anni dell’Aeronautica Militare in Molise – Tre giorni in azzurro”, ad Agnone (IS) nel giorno di Ferragosto ed infine a Termoli (CB) il primo week end di settembre .

Personale specializzato dei Carabinieri Forestali incontrerà cittadini e turisti presso i gazebo istituzionali allestiti per l’occasione, illustrando le attività svolte ed in corso di realizzazione per la salvaguardia della Natura e la straordinaria biodiversità ospitata nelle riserve naturali dello Stato gestite da l Reparto.