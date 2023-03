La nevicata su Schiavi non scoraggia la cicogna: benvenuta alla piccola Irene Piluso

La nevicata che si è abbattuta, nel corso della notte, su Schiavi di Abruzzo non ha scoraggiato la cicogna: il simpatico pennuto ha fatto il suo lavoro e ha portato fin sul “tetto” dell’Alto Vastese la piccola e dolcissima Irene Piluso.

La piccina è nata alle 5.08 di questa mattina presso l’ospedale di Vasto, per la gioia della mamma Rossella Vasile e del papà Giuliano Piluso, sotto la supervisione della ginecologa agnonese Annalidia Sammartino. Una bella notizia per la piccola comunità di Schiavi di Abruzzo, perché una nuova vita che arriva dà speranza e infonde coraggio per il futuro. Carissimi auguri alla mamma, al papà, ai nonni, in particolare al nonno Luciano, primo cittadino di Schiavi, agli zii e parenti tutti.