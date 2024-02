La prefetta Tancredi in visita a Castel del Giudice

Le visite delle autorità civili nei piccoli centri dell’Alto Molise fanno sempre comodo, perché è l’unico modo per far comprendere a chi ha poteri decisionali le necessità e le criticità dei cittadini residenti. E la prefetta di Isernia, Franca Tancredi, scortata per l’occasione dal presidente della Provincia, Daniele Saia, ha fatto visita alla operosa comunità di Castel del Giudice.

Ricevuta dal sindaco Lino Gentile, la rappresentante del Governo centrale ha avuto modo di fare visita al Municipio e ad altre realtà del tessuto sociale e imprenditoriale di Castel del Giudice. Nel corso della mattinata di mercoledì, infatti, la prefetta ha visitato alcune delle tante realtà del paese: D’Andrea Molise, la RSA San Nicola, Borgotufi – Albergo diffuso, Melise Azienda Agricola, Birrificio Malto Lento e il centro studi Casa Frezza.

