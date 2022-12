La recita senza Natività per non offendere i musulmani, il “caso” di Belmonte su “Zona Bianca”

Il “caso” della recita di Natale senza rappresentare la Natività del Bambinello nella piccola scuola di Belmonte del Sannio finisce su “Zona Bianca”, il programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Un polverone innescato dalle forse improvvide, ma lecite e sicuramente coerenti parole del parroco, don Francesco Martino, che aveva dichiarato testualmente: «I ragazzi della nostra scuola elementare e dell’infanzia di Belmonte, per motivazioni legate alla laicità e al rispetto dei bambini di altra fede presenti nella scuola, motivazioni per il sottoscritto alquanto discutibili, quest’anno non rappresenteranno la Natività, segno del Natale, ma una recita per bambini sull’Albero di Natale».

