La Sasi non riesce a garantire l’acqua corrente, a Castiglione intervengono le autobotti

«Si informa che oggi venerdì 20 agosto è a disposizione degli utenti un’autobotte per la distribuzione di acqua in piazza della Repubblica a partire dalle ore 13:30. Ho richiesto al gestore Sasi la messa a disposizione del mezzo per gli utenti i quali, in questi giorni, stanno subendo disagio di carenza acqua nelle proprie case. In ogni caso si raccomanda un utilizzo razionato ed attento della fornitura, in considerazione del perdurare delle condizioni di caldo e l’assenza di pioggia, che non consentono il riempimento dei serbatoi».

E’ l’annuncio fatto dal sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca. Nei giorni scorsi, dopo una perdurante interruzione dell’erogazione idrica, il gestore aveva attinto ad una sorgente aggiuntiva, anche se l’acqua non era potabile. Nonostante questo, tuttavia, molte zone del paese sono rimaste senza fornitura idrica. Per questi motivi il sindaco ha richiesto che la Sasi mettesse a disposizione un’autobotte di acqua potabile per allievare i disagi patiti dalla cittadinanza.