La Sasi peggio della siccità: a Castiglione torna l’acqua corrente, ma non è potabile

«Si avvisa la cittadinanza che da domani mattina il servizio di fornitura acqua riprende regolarmente per uso domestico e non potabile, su tutto il territorio comunale. L’interruzione subita in questi giorni è dovuta alla mancanza di pioggia e neve nell’inverno trascorso che non hanno favorito il mantenimento di un livello ottimale delle sorgenti, oltre che alla improvvisa interruzione di funzionamento dell’impianto di pompaggio nei vari serbatoi del territorio. Il Comune ha messo a disposizione personale e mezzi a supporto del gestore della rete idrica SASI Spa, in modo da ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, ed alleviare il comprensibile disagio creato agli utenti domestici e alle attività commerciali. Ringrazio i dipendenti comunali Lalli Bruno, Nozzi Franco, La Fratta Vincenzo, Magnacca Pierino e il vigile urbano Di Domenica Antonio per il prezioso ed efficace lavoro svolto per il bene della comunità». Ne dà notizia il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.

Correlati