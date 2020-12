La sindaca Magnacca: «Da domani l’Abruzzo è arancione»

«Senza entrare nel conflitto politico-istituzionale, si precisa, per chiarezza, che l’ordinanza del Presidente Marsilio è valida ed efficace sino a quando non verrà impugnata e annullata e/o revocata. Quindi le previsioni in essa contenute sono valide dalla data della pubblicazione».

E’ il commento della sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca, originaria di Castiglione Messer Marino, rispetto all’annuncio del Governatore d’Abruzzo della firma dell’ordinanza che anticipa, con effetti di legge a decorrere da domani, il ritorno della regione Abruzzo in zona arancione. Il Governo ha già fatto sapere di non condividere la fuga in avanti del presidente Marsilio.

«Noi andiamo avanti per la nostra strada e da domani siamo arancioni. Il Governo se vuole impugnasse l’ordinanza del presidente Marsilio» commentano autorevoli esponenti della maggioranza in Regione.