La Venere Italica tra i culti del grande santuario di Pietrabbondante, evento culturale ad Agnone

Un argomento inedito per un nuovo, imperdibile appuntamento culturale con il Prof. Adriano La Regina. Avrà luogo in Agnone sabato 24 agosto presso il Teatro Italo Argentino per iniziativa del Rotary Club e del Centro Studi Luigi Gamberale con il patrocinio del Comune di Agnone e la collaborazione di altre amministrazioni e associazioni.

Dopo la Lectio Magistralis dello scorso anno nel corso della quale rivelò la sua proposta per il nome antico di Pietrabbondante, l’archeologo accademico del Lincei nonché presidente dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte affronterà l’argomento della presenza della Venere Italica tra i culti del grande santuario italico.

Il punto di partenza sarà la testa muliebre in terracotta trovata a Pietrabbondante nel 2013 all’interno della cella dell’Aerarium dello stato sannita attribuibile, secondo lo stato delle ricerche, a Herentas Erukina versione italica della Afrodite – Venere che per secoli ha avuto come principale luogo di culto del Mediterraneo il santuario ellenico di Erice in Sicilia. Ancora una testimonianza importantissima del pieno inserimento del mondo sannitico nei circuiti religiosi e culturali del mondo antico.

In apertura della conferenza, condotta dalla presidente del Centro Studi Ida Cimmino, con il coordinamento di Nicola Mastronardi, vi saranno i saluti istituzionali di Daniele Cerimele, presidente Rotary Club Agnone, e dei sindaci di Pietrabbondante ed Agnone.