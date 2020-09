L’abbraccio degli agnonesi e di Agnone al nuovo sindaco eletto con il 60 per cento dei consensi. Daniele Saia è il neo sindaco della città capoluogo dell’Alto Molise con 1893 voti di lista. Segue Vincenzo Scarano con 821 voti, pari al 26 per cento circa e terzo Agostino Iannelli, fermo ad un 14 per cento con appena 440 voti di lista.

Correlati