Scarano incassa la sconfitta: «Non c’è stata volontà di rinnovare la mentalità della politica»

Vincenzo Scarano, candidato sindaco arrivato secondo: «Non abbiamo sbagliato nulla. Grazie a ci ha votato e anche a chi non ha votato la nostra lista. La sincerità non sempre paga. Valuteremo quello che succederà tenendo sempre l’onestà come riferimento. Faremo una opposizione costruttiva. La politica del malaffare sarà censurata. Buon lavoro a Saia sindaco».

