L’Abruzzo torna giallo, ma resta il divieto di spostamento tra regioni

«Una buona notizia per l’Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da lunedì 1 febbraio (e non da domenica 31 gennaio, come inizialmente appreso) la nostra regione passerà in fascia gialla. Alla soddisfazione, si unisce l’appello al rispetto delle regole: il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia».

Così il governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio.

✅RIAPRONO fino alle ore 18:00 BAR e RISTORANTI, dopo le 18 è consentito l’asporto.

✅É POSSIBILE SPOSTARSI tra le ore 5 e le 22 per far visita a parenti e amici.

✅ È POSSIBILE SPOSTARSI nelle seconde case.

✅COPRIFUOCO alle 22 e OBBLIGO di indossare MASCHERINE e rispettare i distanziamenti.

✅TUTTI i NEGOZI sono APERTI.