Lacrime di gioia a Tokyo, Maria Centracchio è medaglia di bronzo

Lacrime di gioia a Tokyo: l’isernina Maria Centracchio è medaglia di bronzo nel judo categoria 63kg. In una disciplina singola, mai prima d’oggi un’atleta molisano era arrivato così in alto. Ventisei anni, tesserata delle Fiamme Oro, dopo aver perso la semifinale con la slovena Tina Trstenjak, nella finale per il terzo, Centracchio si è imposta sull’olandese Juul Franssen. Una vittoria dedicata alla famiglia, ad Isernia e a tutto il Molise che risponde con un infinito “Grazie Maria!” Con il bronzo della Centracchio sale a dieci il bottino di medaglie azzurre conquistate alle Olimpiadi.

Correlati