L’amore dura per sempre, 35° anniversario per Anna e Michelino

«Guardarsi negli occhi è innamorarsi ogni giorno. Per noi siete l’esempio che l’amore dura per sempre». E’ il messaggio speciale affidato alle colonne dell’Eco dai famigliari di Anna Ciancone e Michelino Nozzi di Castiglione Messer Marino che festeggiano oggi il loro 35° anniversario di matrimonio. I migliori e affettuosi auguri di ogni bene da figli, le tue nuore e i vostri nipotini, Michele e il piccolo in arrivo. Si associa agli auguri per questo traguardo così importante anche la redazione dell’Eco.

